Polska się powiększa. Dzięki innowacji Self Storage.

"Mniej znaczy więcej" to dewiza, która nie sprawdza się u większości z nas. Każdy z nas zna ten widok - niedomykająca się szafa pełna ubrań, narty za drzwiami, zastawiony balkon czy sterty kartonów pod firmowym biurkiem. Z pomocą przychodzi Self Storage.

Artykuł powstał we współpracy z Less Mess Storage.

Garaż, piwnica teściowej to dobry pomysł, by przechować tam rzeczy, z których obecnie nie korzystamy. Szczególnie teraz, gdy na dobre zaczął się czas wiosennych porządków. Po każdej zimie pojawia się problem, co zrobić z kompletem kół, nart wraz z butami, sankami, snowboardowymi kombinezonami. Można to wszystko upchnąć we wspomnianych miejscach, ale jeśli mamy pecha i w piwnicy czy garażu pojawi się wilgoć, wszystko to co chcieliśmy przechować może nadawać się… do wyrzucenia.

Z jeszcze większym wyzwaniem muszą zmierzyć się dziś firmy. Epidemia koronawirusa sprawiła, że tysiące przedsiębiorców zostało z niesprzedanymi towarami. Za miesiąc, dwa zapasy pewnie powędrują do klientów, ale do tego czasu gdzieś to wszystko trzeba bezpiecznie przechować. Tak, by nic nie zostało zniszczone i w każdej chwili nadawało się do sprzedaży.

I tu z pomocą przychodzi Self Storage, czyli samoobsługowe miejsca do przechowywania.

Obecnie w Europie jest już 2700 takich obiektów o łącznej powierzchni 7 mln m.kw. Pomysł nie jest nowy i jak wiele praktycznych rozwiązań przywędrował do nas zza Oceanu.

Tam pierwsze komórki, do których dostęp miał tylko najemca, oferowane były już na początku lat 60. W Polsce wówczas królowały blokowe piwnice, które dziś w nowych blokach…są dobrem luksusowym. Za niewielkie pomieszczenie w podziemnym garażu trzeba zapłacić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych! Taniej jest takie pomieszczenie wynająć, wtedy gdy tego potrzebujemy, podobnie jak samochód czy rower na minuty czy biuro.

Self Storage. Dla kogo?

Self Storage to miejsca dostępne dla klientów przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Do tego samoobsługowe i z najnowocześniejszymi systemami zabezpieczeń. Właściciel przechowywanych tam rzeczy nie musi się z nikim umawiać, aby dostać się do swojego, prywatnego schowka.

Potrzebujemy przestrzeni do przechowywania na tydzień, miesiąc, rok, a może na lata? Proszę bardzo.

Przy okazji nie trzeba się martwić jak i w co to wszystko spakować. Całość można umieścić w różnego rodzaju kartonach i opakowaniach, które pozwolą wszystko logicznie opisać, ułożyć, zabezpieczyć i przechować, a jednocześnie - do maksimum wykorzystać wynajmowaną przestrzeń. Przykład? Spójrzcie na to wideo

Ubrania możesz przechować w specjalnych kartonach-szafach.

Specjalnie zaprojektowanych kartonów doczekały się nawet rowery.

Przeprowadzka? Po prostu wybierz odpowiedni przeprowadzkowy zestaw opakowań i wybierz powierzchnię skrytki.

Remont? Poza kartonami możesz kupić materiały pomocne w zabezpieczeniu przed zniszczeniem mebli podczas transportu.

Self Storage, to miejsce na rzeczy różnorodne: np. sprzęt elektroniczny, instrumenty muzyczne, meble, a nawet alkohole przed weselem lub hermetycznie pakowaną żywność.

Z takich miejsc do przechowywania często korzystają dziś też handlowcy, sklepy internetowe, muzycy, firmy eventowe i budowlane. Wszyscy, dla których dostęp do przechowywanych przedmiotów jest niezbędny przez całą dobę.

Przedsiębiorcy traktują przechowalnię jako zaplecze firmy. Mogą bezpiecznie trzymać towar, materiały reklamowe, wyposażenie i sprzęt, dokumenty.

Dodatkowo przedsiębiorcy nie muszą martwić się o wciąż napływające dostawy. Można je zamówić do oddziału, w którym personel odbierze dostawy i bezpiecznie je przechowa. Zwłaszcza w czasach epidemii koronawirusa to rozwiązanie jest bardzo praktyczne – paczek nie trzeba odbierać w domowym biurze pracując zdalnie. Self Storage doskonale nadaje się również do bezpiecznego przechowywania przedmiotów o większych gabarytach jak motocykle, skutery wodne.

Podobnie jest z wielkogabarytowymi paczkami.

Kupiłeś meble do nowego mieszkania, lecz deweloper ma opóźnienie, na czas nie wyda ci kluczy? W Self Storage przechowasz wszystko, co tylko chcesz – bez obaw.

Jak to działa? Zasady są proste

Pokażemy to na przykładzie Less Mess Storage. To sieć dodatkowych miejsc do wynajęcia w kilku największych polskich miastach: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto.

Zasady są proste. Wchodzisz na stronę lessmess.storage i odnajdujesz najbliższy oddział. Teraz wystarczy, że określisz powierzchnię, której potrzebujesz. Dzięki wizualizacjom przestrzeni, dowiesz się ile musisz mieć miejsca do przechowania swoich rzeczy. W każdej chwili możesz zmienić pomieszczenie na większe lub mniejsze.

W Less Mess dostępne są schowki o wielkości od 0,5 m² w cenie od 15 zł za tydzień, jak również ponad 40 innych rozmiarów pomieszczeń: małych i dużych, nawet 35 m².

Rezerwujesz online wybrane pomieszczenie, bez zobowiązań. Skontaktuje się z Tobą pracownik, doradzi wybór rozmiaru schowka, możesz też przyjechać do wybranego obiektu.

Wynajmujesz i płacisz dopiero wtedy, gdy masz pewność, że wybrane pomieszczenie spełnia twoje oczekiwania, następnie otrzymujesz indywidualny kod, dzięki któremu zawsze dostaniesz się budynku.

Pamiętaj, że wynajęte pomieszczenie zamykasz na swoją własną kłódkę. To twoja prywatna przestrzeń, nikt inny tam nie wchodzi, dodatkowo rzeczy strzeże całodobowy monitoring i indywidualny alarm.

Jak to spakować?

Kartony, taśmy, folie - słowem, wszystko czego potrzebujesz do spakowania i przeprowadzki swoich rzeczy, zamówisz na stronie internetowej eKartony.pl lub kupisz na miejscu, w oddziałach Less Mess w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Trójmieście. W każdym obiekcie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 19:00, dostępny jest sklep z opakowaniami i materiałami, ułatwiającymi przygotowywanie paczek. Oczywiście wykorzystać do pakowania można również własne kartony czy pojemniki.

Na miejscu też nie musisz niczego już dźwigać. Żeby łatwo i szybko rozładować rzeczy oraz przetransportować do wynajętej przestrzeni pomogą specjalne wózki paletowe, taczkowe i podnośnikowe, każdy z nich jest łatwy w obsłudze. Na miejscu są też windy towarowe. Wszystko jest tak zorganizowane, żebyś miał pod ręką to czego potrzebujesz, nikogo nie musisz prosić o pomoc.

Artykuł powstał we współpracy z Less Mess Storage