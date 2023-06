Polska w czołówce krajów z najmniejszą liczbą złych emocji w życiu

Zdaniem autorów raportu należymy do światowej czołówki krajów w indeksie negatywnych wydarzeń i emocji – zajmujemy trzecią pozycję, ex aequo z Litwą i Kazachstanem. Wyprzedzają nas jedynie Wietnam i Tajwan. Obecność w czołówce tej listy oznacza, że deklarujemy odczuwanie stosunkowo niewielkiej ilości negatywnych wrażeń. Dotyczy to między innymi bólu fizycznego. Polacy zaliczyli w tej kategorii największy na świecie, 10-procentowy spadek, z 22 procent w 2021 roku do 12 procent w roku 2022.