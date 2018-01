Południowa Obwodnica Warszawy. Władze miasta składają protest

Czy przy tunelu na warszawskim Ursynowie znajdą się specjalne filtry powietrza? Stolica walczy o to z ministerstwem infrastruktury.



Protestowano także przeciwko temu, aby warszawski ring miał klasę autostrady. Ostatecznie, decyzją Lecha Kaczyński stanęło na drodze ekspresowej. Teraz budowa najważniejszej warszawskiej drogi napotyka na kolejne przeszkody. Chodzi o jej południowy odcinek. Ma on przecinać popularną dzielnicę Ursynów. W najbardziej newralgicznym punkcie trasa zostanie poprowadzona niemal dwukilometrowym tunelem.

Ostatnie pozwolenie dla jego budowy, oczekiwane przez wiele miesięcy, wydał pod koniec zeszłego roku wojewoda warszawski. Mogło się wydawać, że teraz wszystko pójdzie gładko, ale w decyzji nie było mowy o filtrach spalin. Domagają się ich mieszkańcy dzielnicy. Miałyby one zostać zainstalowane przy dwóch wyrzutniach szkodliwych gazów, które znajdą się na obydwu końcach tunelu. Ich brak to pokłosie opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, która w październiku zeszłego roku uznała, że nie są niezbędne.

- Tunelem będzie przejeżdżało 100-150 tys. samochodów na dobę. Nie wierzę, że nie będzie to miało wpływu na zdrowie mieszkańców – powiedział dziś pod Ministerstwem Infrastruktury Robert Kempa, burmistrz Ursynowa. Natomiast Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zasłania się decyzją RDOŚ. Jej analiza nie wyklucza bowiem zainstalowania filtrów w przyszłości. Ewentualną decyzję o tym poprzedzi jednak roczny monitoring powietrza, który będzie miał miejsce po otwarciu tunelu dla ruchu. "Droga powstanie dzięki determinacji PiS "

Resort Andrzeja Adamczyka już się do niego odniósł. W opublikowanym w internecie oświadczeniu rzecznik prasowy ministerstwa w pierwszej kolejności wini władze miasta za problemy przy budowie drogi. Chodzi przede wszystkim o usunięcie popularnego bazarku Na Dołku. O filtrach, a raczej ich braku, mowa jest dopiero w środkowych akapitach. „Tunel na Ursynowie jest pierwszym tunelem w Polsce, w którego projekcie budowlanym zostały ujęte miejsca, w których mogą zostać umieszczone filtry powietrza. Filtry, które mogą zostać zainstalowane – zgodnie z obowiązującym prawem – po dokonaniu analizy porealizacyjnej” – pisze ministerstwo. I stwierdza, że standardowo takie działania podejmuje się rok po oddaniu trasy kierowcom, ale w przypadku Południowej Obwodnicy Warszawy, rozpoczną się one od razu. „Droga powstanie dzięki determinacji rządu Prawa i Sprawiedliwości” – zapewnia resort.

Południowa Obwodnica Warszawy będzie liczyć 4,6 km. Jej budowa pochłonie ok. 6,5 mld zł.