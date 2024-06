Ponad 300 zł dodatku. Najstarsi nie muszą składać wniosku

Dodatek pielęgnacyjny 2024. Komu przysługuje wsparcie?

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jest on przyznawany osobom całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, na podstawie orzeczenia wydanego przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską ZUS, a także osobom, które ukończyły 75 lat. Ważne jest, że osoby, które spełniają kryterium wieku, nie muszą składać wniosku o wypłatę dodatku. W pozostałych przypadkach wniosek jest konieczny.