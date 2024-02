Dodatki do emerytury w górę. Sprawdź, na jakie kwoty możesz liczyć

W tym roku seniorów czekają zmiany. Ma bowiem wzrosnąć limit uprawniający do otrzymania 500 plus. Wzrost ma sięgać co najmniej wskaźnika prognozowanej inflacji, czyli 11,9 proc. Oznacza to, że kryterium może wynieść 2 tys. 414 zł 58 gr. Czyli by otrzymać 500 plus w pełnej kwocie emerytura lub renta nie mogłaby przekroczyć 1 tys. 914 zł 58 gr.