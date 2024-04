Ponowny boom na rowery. Te jednoślady Polacy wybierają najchętniej

W zeszłym roku wśród najczęściej poszukiwanych na OLX znalazły się: kaski, ochraniacze czy dodatkowe oświetlenie. Kupujący poszukiwali również sprzętu zamiennego, odzieży, czy zabezpieczeń, uniemożliwiających kradzież. W samym tylko 2023 roku prywatni i biznesowi użytkownicy OLX dodali w kategorii osprzęt i akcesoria blisko 2 miliony ogłoszeń, co stanowi 35 proc. wzrost w ujęciu rok do roku. Z kolei Allegro zauważa, że znacząco wzrosła sprzedaż kasków rowerowych, odzieży specjalistycznej, oświetlenia rowerowego oraz butów do jazdy na rowerze.