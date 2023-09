Porównali "koszyk Dudy". Wzrost cen o ponad 100 procent

Taniej niż w kwietniu, drożej niż w 2015 r.

Dziennikarze "Faktu" wybrali się w kwietniu oraz wrześniu 2023 r. do Biedronki, aby sprawdzić, jak zmieniły się ceny w porównaniu z 2015 r. Jak się okazuje, w ciągu ośmiu lat koszyk podrożał z 37,02 zł do 79,86 zł w kwietniu oraz do 74,84 zł we wrześniu.