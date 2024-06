Postawili na działce blaszak na kosiarkę. Sąd każe zapłacić 5 tys. zł

Wcześniej małżeństwo przedstawiło inspekcji decyzję o warunkach zabudowy na postawienie garażu. Nie złożono jednak wniosku o legalizację, którego koszt to 5 tys. zł. Para broniła się, że w decyzji zaznaczono, że wiąże ona organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę. Co więcej, garaż nie ma drogi dojazdowej i służy wyłącznie do przechowywania sprzętu ogrodowego i rowerów.