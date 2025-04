Powołują lasy, których nie można tknąć ostrzem. Oto gdzie powstają

Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje wprowadzenie zmian legislacyjnych dotyczących lasów społecznych do końca roku. Rząd zamierza, aby takie lasy powstały w 14 lokalizacjach wokół największych miast w Polsce. Celem inicjatywy jest dostosowanie ochrony lasów do potrzeb społecznych i ograniczenie wycinki.

Nie tylko na Warmii i Mazurach, ale także w okolicach Białegostoku można zgłaszać uwagi do Planu Urządzania Lasu w Nadleśnictwie Dojlidy do 17 kwietnia. Lasy te pełnią istotną rolę społeczną, stanowiąc miejsce odpoczynku od miejskiego zgiełku, bez potrzeby dalekiego wyjazdu z Białegostoku — pisze "Kurier Poranny".

Plan Urządzania Lasu to dokument planistyczny, który jest opracowywany na wiele lat. Nowy plan ma obowiązywać do 2036 roku, co oznacza, że przez najbliższą dekadę określi działania w lasach wokół Białegostoku. Dokument ten wskaże, gdzie będzie pozyskiwane drewno, które obszary będą chronione, a które odnawiane.