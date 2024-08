Prezydent Olsztyna o "Szubienicach" w centrum: zmienią swoje oblicze

Nie da się zaprzeczyć rzeczywistości. Takie miasta jak nasze kołami są zamachowymi rozwoju całego regionu i kraju. Zainwestowana złotówka zwraca się wielokrotnie. Nie mówię, że nie inwestujmy w mniejszych ośrodkach, ale pamiętajmy, że jeśli dążymy do rozwoju gospodarczego, do modernizacji, do rozwoju, to musimy inwestować w duże miasta. Olsztyn do takich miast aspiruje.