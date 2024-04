Powrót VAT na żywność, ale nie tutaj. Te sklepy mają nie podnosić cen

"VAT na żywność powinno się przywrócić dopiero, jak będziemy wiedzieć, że inflacja jest pod kontrolą" - stwierdził Rafał Mundry. "Powrót VAT (na żywność - red.) podbije inflację o 0,5-1,0 punkt procentowy. Każdy kwartał z 0 proc. VAT na żywność to koszt ok 3 mld zł. To dwutygodniowy koszt 800+" - podkreślił.