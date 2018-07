Pożary w Grecji. Co jeśli masz wykupioną wycieczkę?

W pożarach w Grecji zginęły już 74 osoby. Wśród ofiar jest dwóch Polaków. Nic dziwnego, że Polacy, którzy od lat uwielbiają podróżować do Grecji, z uwagą śledzą temat. Co jeśli i Ty masz wykupioną wycieczkę w regionie objętym pożarami?

– Zatonęła łódź z 10 osobami. Wśród nich były dwie osoby z naszego biura – taką tragiczną wiadomość przekazał w rozmowie z WP Adam Górczewski , rzecznik prasowy biura podróży Grecos. – W tym rejonie przebywa ponad 400 klientów naszego biura. Zostali przetransportowani do hoteli w bezpiecznym miejscu - dodał. Zaznaczył, że biuro ma środki, by ewentualnie ewakuować turystów.

Jak informowało biuro podróży ITAKA, na Peloponezie przebywa ponad 500 osób, które skorzystały z ich usług. Wczoraj 87 turystów biura nie wyleciało do Polski z powodu zablokowanej drogi dojazdowej na lotnisko. Ma im być zaproponowany alternatywny przelot, by dotarli we wtorek do Polski. Najbliższy hotel, w którym przebywają klienci ITAKI, znajduje się ok. 45 km od miejsca pożaru w miejscowości Kinetta, w drodze z Aten do Koryntu. Wszyscy klienci biura, jak zapewniają jego przedstawiciele, są bezpieczni, znajdują się pod opieką rezydenta.