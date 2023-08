Poznali się na wojskowej potańcówce. Są małżeństwem od 76 lat

Są parą od 76 lat. Poznali się na potańcówce

Poznali się w latach 40. XX wieku, gdy byli bardzo młodzi. – To było we Wrześni, kiedy byłem w Drugim Sudeckim Pułku Czołgów. No i na jednej z potańcówek poznałem właśnie moją żonę. No i tak to się zaczęło: randka, randka, randka, a doszło ostatecznie do ślubu – wspomina pan Leon w rozmowie z portalem wlkp.info. Felicja Kieruzel wspomina, że mąż o jej względy i rękę musiał się trochę postarać.