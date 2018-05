Praca marzeń od Netflixa. Oglądaj seriale i jeszcze ci zapłacą

Netflix Tagger w dużym uproszczeniu zarabia pieniądze za oglądanie filmów i seriali streamingowego giganta. Dzięki takim osobom inni użytkownicy serwisu mają ułatwione zadanie.

Na całym świecie korzysta z serwisu już 125 mln ludzi. Biznes wyceniany jest na 140 mld dolarów. (Materiały prasowe)

Netflix przebojem wdarł się między kino a telewizję. Internetowy potentat zbiera na całym świecie gigantyczne wpływy. Również Polacy z entuzjazmem przyjęli ofertę Netfliksa. A gdyby miłość do oglądania seriali połączyć z pracą zarobkową? Dla wielu maniaków brzmi to jak marzenie. Taka praca naprawdę istnieje, na co zwraca uwagę komputerswiat.pl.

Netflix Tagger czyli kto?

Netflix posiada zespół 75 "taggerów", czyli ludzi, którzy oglądają seriale po to, by innym było łatwiej znaleźć te, odpowiadające ich preferencjom. Zespół oglądaczy śledzi od deski do deski wszystkie serie i filmy, a do każdego dodaje tagi, czyli słowa kluczowe.

Jak wyjaśnia komputerswiat.pl, gdy na stronie startowej Netliksa widzimy przykłady kategorii, odpowiada za nie właśnie zespół "taggerów". Do każdego z seriali przypisanych jest po kilkaset słów kluczowych, a do filmów nawet kilka tys.

Jak dostać pracę w Netfliksie?

Nie jest to zadanie łatwe, bo miejsc jest niewiele. Konieczne jest także doświadczenie w przemyśle filmowym albo jako krytyk filmowy i gotowość do przeprowadzki. Netlix nie podaje oficjalnych zarobków. Z informacji, które można znaleźć w internecie wynika, że mogą one sięgać 70 tys. dolarów rocznie.