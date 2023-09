Praca w Polsce. Oto ilu cudzoziemców ma zatrudnienie

Napływ pracowników z Białorusi jest z kolei szczególnie zauważalny. Na koniec lipca w Polsce pracowało niemal 122,7 tys. Białorusinów, co jest wzrostem o 12,4 tys. w porównaniu do styczniowych danych. Trzecią co do wielkości grupą są Gruzini, z 27,4 tys. osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w Polsce.