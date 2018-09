Pracownicy marketów będą wzywani na nocną zmianę po wolnej niedzieli

Rząd szykuje poprawki do zakazu niedzielnego handlu. Nie będzie jednak wśród nich znajdzie ograniczenie wzywania pracowników hipermarketów po wolnej niedzieli do pracy w poniedziałek o północy.

Jak informuje Radio RMF, rząd nie ukróci praktyki wzywania pracowników do pracy o północy w poniedziałek, ponieważ wymagałoby to zmiany definicji doby pracowniczej. To zaś byłby zbyt duży wyłom w kodeksie pracy – usłyszał dziennikarz radia.