Pracuje w IT, nie chciał płacić wyższych podatków. Wygrał z fiskusem

Informatycy preferują rzecz jasna tę niższą stawkę. Przez pewien czas urzędu skarbowe nie miały z tym problemu. Sytuacja zmieniła się rok temu, gdy fiskus zaczął kwestionować prawo przedsiębiorców działających w IT do korzystania z 8,5-proc. ryczałtu. Skarbówka dowodziła, że branża IT co do zasady powinna płacić 12 proc., a niższą stawką objęte są wyłącznie wybrane usługi wymienione w ustawie.