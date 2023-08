Problem z płatnością za przejazd autostradą. Rzecznik Praw Obywatelskich reaguje

W związku z tym chciał zapłacić na stacji benzynowej, tak jak można to było do niedawna robić, teraz jednak okazało się to niemożliwe. Se stacji mężczyzna został skierowany do specjalnego punktu obsługi, w którym usłyszał, że musi posiadać odpowiednie dokumenty, kupić specjalne urządzenie za ok. 700 zł lub dokonać opłaty przez aplikację.