Problemy z logowaniem klientów Alior Banku. Ten tłumaczy, co trzeba zrobić

Zaplanowana na weekend przerwa techniczna była powodowana migracją danych. Klienci dawnego działu T-Mobile Usługi Bankowe byli przenoszeni do Alior Banku.

Klienci narzekają, że migrację danych zaplanowano akurat wtedy, kiedy wypada Black Friday i Cyber Monday, przez co nie mogli oni skorzystać z promocji w sklepach internetowych.

- Próbowałam skorzystać z promocji w weekendowych. Czekałam na koniec przeniesienia banku do wieczora i usiadłam do komputera. Okazało się, że zalogować się nie mogę. Że potrzebuję jakiegoś numeru CIF, choć dotąd logowałam się po prostu swoim loginem. Próbując go odzyskać, wpisywałam kolejne dane: czy mam lokatę w euro, nazwisko panieńskie matki, adresy, itd. I nic. Cały czas: dane niepoprawne. I piękny płaszczyk z przeceny przepadł – skarży się pani Ola.