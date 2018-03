Profesjonalna terapia kwasami równa się zdrowa, idealnie gładka i naturalnie rozświetlona skóra. Poznaj moc peelingów chemicznych

Wczesna wiosna to wciąż jeszcze idealny czas na profesjonalne zabiegi peelingujące. Im słabsze promieniowanie UV, tym skuteczniej można ochronić złuszczoną skórę przed jego szkodliwym działaniem. To jednak nie znaczy, że z nastaniem słonecznych dni regenerująca skórę i lecznicza eksfoliację będzie zupełnie niemożliwa. Klinika MezoSkin wyspecjalizowana w zabiegach na bazie peelingów chemicznych ma w ofercie również takie, które można wykonywać przez cały rok.

Terapie przeprowadzane na bazie peelingów chemicznych są rozwijane w takim kierunku, by zabieg z użyciem jednego preparatu zapewniał jak najwięcej efektów. – Innowacją stosowaną w zabiegach wykonywanych kwasami jest to, że zamiast pojedynczych kwasów stosuje się gotowe mieszanki peelingów. One umożliwiają zwalczanie kilku problemów naraz – mówi Zuzanna Karwas. Na czym polega lecznicze działanie takich peelingów? Po pierwsze peeling złuszcza martwe, zrogowaciałe komórki naskórka. Po drugie niszczy bakterie, m.in. bakterie trądziku pospolitego. Zaaplikowana do skóry mieszanka kwasów może też posłużyć do wywołania kontrolowanego stanu zapalnego, który pobudza proces naturalnej regeneracji – stymuluje produkcję nowego kolagenu, a w rezultacie ujędrnia skórę, spłyca zmarszczki.