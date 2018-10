Prowadzisz firmę we własnym mieszkaniu? Może cię ominąć prezent od rządu

Fryzjerka prowadząca salon we własnym mieszkaniu, podobnie stomatolog, weterynarz czy prawnik mogą nie skorzystać z wysokiej bonifikaty przy przekształceniu prawa wieczystego użytkowania we własność.

Prowadzisz firmę we własnym mieszkaniu? Może cię ominąć prezent od rządu (Agencja Gazeta, Fot: Grazyna Marks)

Ustawa o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntu we własność wchodzi życie już w styczniu 2019 roku. To sukces rządu, który obiecał definitywnie zakończyć dziwaczną formę własności - użytkowania wieczystego, będącego reliktem PRL. Kupując mieszkanie w domu posadowionym na takiej działce nabywca stawał się właścicielem murów, ale gruntu już nie. Problem dotyczy wielu miast i setek tysięcy obywateli.

Jednak wciąż wątpliwości wielu prawników budzi status przedsiębiorców, dokładniej pracujących na samozatrudnieniu, które jako miejsce prowadzenia działalności wskazały swój prywatny adres. Tę grupę może ominąć warta około kilku tysięcy złotych rządowa bonifikata, przy jednorazowej wpłacie tzw. opłaty przekształceniowej.

Działalność zarejestrowana we własnym domu. Możesz stracić

- Ustawa odnosi się wprost do nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkalne. Jeśli przedsiębiorca np. fryzjerka, weterynarz, dentysta świadczy usługi we własnym mieszkaniu, a nawet tylko wrzuca w koszty część wydatków mieszkalnych, to często taki lokal ma już status użytkowy. Doradzam jak najszybsze wyrejestrowanie działalności z własnego domu - mówi WP jeden z ekspertów prawa nieruchomości. - Brak jednoznacznej definicji zachęci urzędników do piętrzenia problemów z interpretacją wchodzących w życie przepisów - dodaje.

Zmiana sposobu użytkowania lokalu ma miejsce w sytuacji, gdy mieszkanie w wydzielonej części służy do prowadzenia działalności gospodarczej. To przypadek fryzjerki, która przyjmuje klientów u siebie, prawnika czy stomatologa z jednym pokojem przeznaczonym na gabinet, albo weterynarza, do którego można przyjść ze zwierzakiem w dni wolne i nocą. Na problem poszkodowanych przedsiębiorców zwracali wcześniej uwagę prawnicy z Instytutu Badań nad Prawem Nieruchomości, czy eksperci komentujący przepisy "ustawy przekształceniowej" dla Gazety Prawnej.

Bonifikaty od opłaty przekształceniowej. Jak to działa?

Dla Polaków mieszkających w lokalach na działkach z użytkowaniem wieczystym rząd przygotował specjalny bonus. Na 60-procentową bonifikatę przy opłacie przekształceniowej mogą liczyć osoby, które uiszczą ją z góry już w pierwszym roku - zakłada ustawa. W praktyce działa to tak. Jeśli opłata za wieczyste użytkowanie gruntu przynależnego do mieszkania wynosi 500 zł rocznie. To koszt przekształcenia działki we własność rozłożony na 20 lat wyniesie 10 tys. zł. Z bonifikatą w pierwszym roku tylko 4 tys. zł.,czyli oszczędność wyniesie 6 tys. zł.

Czy z tego rozwiązania będą mogli skorzystać również przedsiębiorcy? Autorzy projektu, czyli Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju nie dają jasnej odpowiedzi. - Ustawa nie wyklucza przyznania bonifikat osobom, które prowadzą firmę we własnym mieszkaniu. Jednak o warunkach i wysokości stawek procentowych udzielanych bonifikat, zarówno od opłat rocznych jak i od opłaty jednorazowej, będą ostatecznie decydować organy jednostek samorządu terytorialnego, podejmując uchwały - odpowiada WP Zbigniew Przybysz z biura komunikacji Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Jeszcze bardziej zagmatwany jest status przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w budynku jednorodzinnym. To choćby przypadek serwisu samochodowego, czy warsztatu oponiarskiego prowadzonego w przydomowym garażu. - Za spełnienie przesłanek uprawniających do przekształcenia można uznać sytuację, w której funkcją dominującą takiego budynku jest funkcja mieszkaniowa, a dodatkowa – usługowa, przy jednoczesnym zamieszkiwaniu w takim budynku - twierdzi Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.