Przebadali zabawki. Problemy z co czwartą

Inspektorzy zakwestionowali 28,3 proc. z kilkuset sprawdzonych zabawek. Najwięcej zastrzeżeń wzbudziły produkty dla niemowląt oraz zabawki "pociskowe".

Inspekcja Handlowa na zlecenie UOKiK systematycznie sprawdza bezpieczeństwo i oznakowanie zabawek, które można kupić w sklepach. "Mamy już wyniki z I kwartału 2019 r. Inspektorzy skontrolowali 580 partii zabawek u 82 przedsiębiorców z 8 województw. Zakwestionowali 28,3 proc. sprawdzonych. To o 2,4 pkt proc. mniej niż rok wcześniej" - informują przedstawicie Urzędu.

Jak podają, tym razem najwięcej zastrzeżeń wzbudziły zabawki dla niemowląt oraz "pociskowe". "Najczęstsze problemy z jakością to: pękające szwy w pluszakach, drobne elementy w zabawkach dla najmłodszych dzieci i niesolidne węzły, np. w huśtawkach. Jeśli chodzi o oznakowanie, to pracownicy Inspekcji Handlowej" najczęściej kwestionowali brak danych umożliwiających dotarcie do producenta lub importera - czytamy.