Przed meczem z Kolumbią piłkarskie gadżety za połowę ceny. Promocje już ruszyły

Czy sieci handlowe nie wierzą już w dobre wyniki Polaków na mundialu? Gadżety reprezentacji już na wyprzedaży. Piłki, koszulki i czapeczki kupimy taniej.

Nasza reprezentacja nie zdążyła wejść po raz drugi na murawę, a Polacy chyba już przestali wierzyć w jej sukces na mistrzostwach świata. Może to przewidywanie na wyrost, ale do takiego wniosku może prowadzić wizyta w sklepach, które do oferty wprowadziły gadżety dla kibiców, a przede wszystkim koszulki reprezentacji i repliki oficjalnej piłki. Kto planował zakup, ale nie zdążył tego zrobić przed pierwszym gwizdkiem na mistrzostwach w Rosji, teraz ma szansę kupić je taniej.