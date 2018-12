Przedsiębiorco! Jeśli nie zalegasz w ZUS i Urzędzie Skarbowym to zgłoś się po certyfikat.

Ostatnie informacje o utworzeniu przez Ministerstwo Finansów “czarnej listy” nierzetelnych podatników przez wielu przedsiębiorców zostały przyjęte z entuzjazmem. Zdaniem niektórych pozwoli to na wyeliminowanie kontrahentów, którzy “psują rynek”. Z drugiej strony narastają jednak obawy, co do przypadkowego umieszczenia na liście tych podatników, którzy dochowali należytej staranności. Również przeszukiwanie zasobów w celu sprawdzenia, czy nasz partner biznesowy jest wiarygodny, może nastręczać dodatkowych nakładów pracy.

Kampania społeczna #Niezalegamy ma na celu promowanie firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, którym najtrudniej jest zaistnieć na rynku. Budowanie zaufania w ich przypadku jest dużo bardziej czasochłonne, niż w przypadku dużych firm. Certyfikat mówiący o tym, że taki przedsiębiorca nie zalega ze składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na bieżąco reguluje zobowiązania względem Urzędu Skarbowego, ma na celu podkreślenie transparentności i wiarygodności firmy. Zarówno dla partnerów biznesowych, jak i dla pracowników jest to istotna informacja, która pomaga w decyzji o podjęciu współpracy i minimalizuje związane z tym ryzyko.

Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy przedsiębiorca otrzymuje oferty od kilku kontrahentów. Oczywistym jest, że w pierwszej kolejności chce wyeliminować z postępowania firmy o wątpliwej reputacji. “Czarna lista” umożliwi mu sprawdzenie każdego z oferentów, co jednak, jeśli czas goni? Tak powstał pomysł kampanii społecznej #Niezalegamy. Logo kampanii umieszczone w materiałach handlowych będzie stanowić wystarczający i czytelny komunikat, że danego oferenta nie trzeba sprawdzać, gdyż został już pozytywnie zweryfikowany. Dzięki temu przedsiębiorca zyskuje na czasie, a oferent zwiększa swoje szanse na wybór właśnie jego oferty.

Mechanizm kampanii jest bardzo prosty. Przedsiębiorca zainteresowany otrzymaniem certyfikatu powinien zarejestrować się na stronie kampanii niezalegamy.org. Po uzupełnieniu wszystkich danych przedstawiciel firmy jest zobowiązany do przedstawienia skanu zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu ze składkami i podatkami. Następnie otrzymuje certyfikat, pieczęć i komplet materiałów do promocji swojej firmy, jako rzetelnego przedsiębiorstwa. Ponadto jego wizytówka jest umieszczana na stronie kampanii z informacją o pozytywnej weryfikacji. A co z opłatami? Koszt uzyskania certyfikatu to 29,50zł brutto/miesiąc przy jednorazowej opłacie rocznej. Po upływie tego okresu można wnioskować o przedłużenie ważności certyfikatu przedstawiając kolejne zaświadczenia z ZUS i US.

Certyfikat będzie ważny 12 miesięcy od momentu, gdy firma wyśle oświadczenie wraz z kopią zaświadczeń z ZUS i Urzędu Skarbowego. Ten fakt gwarantuje przyszłym klientom oraz pracownikom, iż przedsiębiorca miał uregulowane wszelkie zobowiązanie do dnia zgłoszenia, co potwierdzają naczelnicy organów wydających zaświadczenia. Brak przedstawienia zaświadczeń po upływie ważności certyfikatu lub informacja, iż przedsiębiorca dopuścił się poświadczenia nieprawdy, spowoduje wykreślenie takiego przedsiębiorcy z bazy #Niezalegamy, bez możliwości ubiegania się o wydanie kolejnego certyfikatu. Tym, co odróżnia kampanię #Niezalegamy od innych podobnych inicjatyw, jest faktyczna weryfikacja wniosków o certyfikat. Firma, która rzeczywiście prowadzi działalność zgodnie z prawem i reguluje zobowiązania względem instytucji państwowych, bez problemu uzyska zaświadczenie o niezaleganiu. To mocny sygnał dla przedsiębiorstw, że warto być fair w swoich praktykach biznesowych, gdyż daje to konkretne wizerunkowe korzyści.

Kampania spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem i aprobatą środowisk biznesowych i jeszcze przed startem otrzymała wsparcie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, co tylko gwarantuje jej skuteczność. Istnieje realna szansa, że niebawem do poparcia akcji przystąpią kolejne podmioty i instytucje promujące kampanię na wielu szczeblach biznesowych. To wyraźny znak dla podatników, że wątpliwe i nieuczciwe praktyki biznesowe będą piętnowane, natomiast rzetelne i transparentne prowadzenie działalności będzie promowane na skalę ogólnopolską.