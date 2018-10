Przedsiębiorco! Może to Ty jesteś FUTURE HERO?

Wiele słyszy się o „wspieraniu przedsiębiorczości”, „kulturze sprzyjającej rozwojowi przedsiębiorczości”, a słowo „start-up” weszło już do kanonu pojęć związanych z biznesem. Mimo to chciałoby się spytać: co to właściwie oznacza? Zgodnie z ideą FUTURE HEROES przedsiębiorczość jest nie tylko metodą zwiększenia zysków i zmniejszenia strat, ale przede wszystkim drogą do samorealizacji, zaspokojenia potrzeby niezależności, a także wyrazem patriotyzmu i chęci determinowania pozytywnych zmian w otoczeniu. Nieprzypadkowo wiele podmiotów aktywnie wspiera rozwój przedsiębiorczości. Jak wykazały bowiem dotychczasowe dane, udział małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu PKB przekroczył w tym roku 50%.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(Pixabay.com)

Niestety, w świecie biznesu na niezbędne kompetencje oraz ciężką pracę nie zawsze kładziony jest odpowiedni nacisk, co sprawia, iż nasze wyobrażenie przedsiębiorcy plasuje go gdzieś pomiędzy szczęściarzem przypadkowo zamieniającym w złoto wszystko to, czego się dotknie, a cudotwórcą trudzącym się sztuką tajemną, niedostępną przeciętnym zjadaczom chleba.

Misją inicjatywy FUTURE HEROES jest odnalezienie oraz wsparcie współczesnych liderów, którzy prowadzą własne (nieważne jak małe) przedsiębiorstwo oraz są aktywni społecznie. Wydarzenie jest skierowane przede wszystkim do tych działających na rzecz społeczności ludzi biznesu, którzy swoje przedsięwzięcia prowadzą poza dużymi aglomeracjami.

Nacisk kładziony na aktywność społeczną nie jest przypadkowy – wykraczanie poza biznesowe zobowiązania nie tylko tworzy bowiem pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa, lecz także ma dobroczynny wpływ na otoczenie. Synergia tych dwóch czynników przyczynia się do poprawy poziomu zadowolenia i dobrobytu konsumentów, nie stojąc przy tym w sprzeczności z pomnażaniem majątku firmy.

Wydarzenie, o którym mowa, odbędzie się w Warszawie. Swoją formą będzie przypominać jednodniowy zbiór warsztatów oraz paneli. Wieczorem goście oraz prelegenci (którzy zostaną ogłoszeni w listopadzie) będą mieli okazję wziąć udział w wieńczącym projekt spotkaniu.

Jak wiadomo, przyszłość zaczyna się już dziś. A konkretniej zaczyna się już 12 stycznia 2019 roku, gdyż to właśnie wtedy odbędzie się spotkanie networkingowo-szkoleniowe dla przedsiębiorców aktywnych społecznie – FUTURE HEROES.