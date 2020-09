Przekonywali, że to "okazja życia". UOKiK ma dość takich praktyk. 1,6 mln zł kary ma odstraszyć innych

"Zapraszamy Państwa na zupełnie bezpłatny wykład o zdrowym stylu życia. Nie dość, że wiele się Państwo dowiecie, ale też dostaniecie wielofunkcyjny, automatyczny ekspres do kawy" – tak mniej więcej brzmiało zaproszenie, które do potencjalnych klientów, ludzi starszych, kierowała spółka Swiss-Med.

Zbijają majątki na cudzym nieszczęściu. UOKiK ostrzega

We wrześniu Prezes UOKiK wszczął kolejne – na razie wyjaśniające – wobec spółki Eneda z Poznania. Należy ona do grupy spółek powiązanych ze sobą osobowo np. Housefire, którymi UOKiK od wielu lat się interesował i o działaniach których zawiadamiał prokuraturę. Jak wynika z sygnałów konsumenckich, Eneda organizuje spotkania pod pretekstem uruchomienia projektu "Bezpieczne wakacje", który ma na celu ratowanie polskiej turystyki.

Uczestnicy skarżą się, że Eneda obiecywała im bon turystyczny na 3-dniowy pobyt z wyżywieniem i wszystkimi atrakcjami w polskim hotelu, tymczasem uprawniał on jedynie do zniżek. Na spotkaniu – wbrew zapowiedziom organizatora - odbyła się natomiast prezentacja produktów takich jak garnki i materace. Było też losowanie "nagród", za które jednak – jak twierdzi konsumentka – trzeba było zapłacić. Podczas postępowania wyjaśniającego Prezes UOKiK wstępnie zweryfikuje, czy są podstawy do postawienia spółce Eneda zarzutów naruszania zbiorowych interesów konsumentów. W takim przypadku przedsiębiorcy mogłaby grozić kara do 10 proc. obrotów.