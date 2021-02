Przekręt na tajwańskiego aktora. Wyłudził od zauroczonej kobiety 160 tys. zł

"Opowiadał o tym jak pomimo sławy jest zagubiony i samotny. Kiedy już udało mu się zdobyć zaufanie 30-latki i zbliżyć się do niej zaczął jej opowiadać o swoich problemach. Mówił, że innym kobietom, które poznawał zależało tylko na jego pieniądzach, a potem znikały. I że ona jest zupełnie inna niż wszystkie" - relacjonuje KWP w Lublinie.

W końcu przeszedł do działania i wprowadził plan wyłudzenia pieniędzy od kobiety. Opowiedział historię o firmie w USA, która ma należące do niego kosztowności złoto, biżuterię, nagrody, które dostawał i musi to wszystko gdzieś bezpiecznie przechować.