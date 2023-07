Przemyt ludzkich włosów wykryty na granicy. Są warte niemal 95 tys. zł

Nietypowy towar na przejściu granicznym w Medyce

To niejedyna taka sytuacja. W styczniu 2021 roku, Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej udaremnili przemyt prawie 5 kg ludzkich włosów. Nietypowy towar o szacunkowej wartości ponad 17 tys. złotych próbował przewieźć 47-letni kierowca ukraińskiego busa. Nie zgłosił go do kontroli, nie uregulował również wymaganych należności przywozowych w kwocie ponad 4 tys. złotych.