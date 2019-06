Przeniesienie zabytkowego schronu w Rybniku. Jest nagranie

Sieć Aldi musiała przenieść zabytkowy schron, który odkryto na początku roku w Rybniku, na placu budowy dyskontu. Schron został wykopany, przeniesiony i przygotowany do osadzenia w innym miejscu. Posłuży jako atrakcja dla klientów i mieszkańców.

W trakcie podnoszenia zabytkowego schronu okazało się, że obiekt waży więcej niż początkowo zakładano - podaje "Dziennik Zachodni". Jego waga sięga ok. 220 ton. - Akcja zakończyła się sukcesem, co najważniejsze schron bez żadnych uszczerbków został przesunięty zgodnie z planem - powiedział Mariusz Gajda, kierownik ds. nieruchomości i ekspansji Aldi Polska.

- Doceniamy wsparcie i zaangażowanie współpracujących z nami instytucji. To dla nas szczególnie istotne, gdyż jedną z kluczowych wartości dla ALDI obok dbałości o to, aby nasze sklepy wpisywały się w historyczną i architektoniczną strukturę miasta, jest także wspieranie i rozwój lokalnej społeczności. Liczymy na to, że już wkrótce do nowo otwartego sklepu mieszkańcy przyjdą zarówno na zakupy, jak i po to, by zobaczyć historyczny schron - dodał.