Przepisy nie pozostawiają złudzeń. W tym roku za 6 stycznia nie odbierzemy wolnego

Święto Trzech Króli wypada w 2019 r. w niedzielę. Z punktu widzenia pracujących to najgorszy możliwy wariant, gdyż nie mogą liczyć na wolne z tego tytułu.

Od kilku lat 6 stycznia, czyli Święto Trzech Króli (pełna nazwa w kalendarzu liturgicznym: Objawienie Pańskie), to dzień ustawowo wolny od pracy. Wprowadzeniu go na listę dni wolnych towarzyszyły liczne kontrowersje. Ekonomiści przekonywali, że naszego kraju nie stać na rezygnację z kolejnego dnia wypracowywania PKB, a wielu ludzi poddawało w wątpliwość, czy jest sens ustanawiania dnia wolnego niecały tydzień po i tak wolnym 1 stycznia. Okazało się jednak, że Polacy bardzo polubili różne wydarzenia, które się przy okazji 6 stycznia odbywają i teraz sobie nie wyobrażają, by ten dzień nie ma charakteru świątecznego.