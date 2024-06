Przestawienie auta na podwórku po piciu alkoholu. Wyrok sądu jest jasny

Sprawa z Rybnika. Co zdecydował sąd?

Sprawa, która doprowadziła do wydania tego wyroku, dotyczyła osoby, która po spożyciu alkoholu wsiadła do samochodu i przemieściła go do bramy wyjazdowej, po czym pojazd opuścił teren podwórka z innym kierowcą za kierownicą.