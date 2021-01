Przez mrozy drożeje prąd. Im więcej go zużywamy, tym bardziej rośnie cena

Ceny prądu pod kontrolą URE. Miliony Polaków zdecydowały inaczej

W rozmowie z gazetą Paweł Puchalski, analityk Santander BM tłumaczy, że to przede wszystkim skutek mrozów i słabej wietrzności, co oznacza silny wzrost zapotrzebowania na energię z węgla kamiennego w Europie.

"Od razu znalazło to odzwierciedlenie w cenach prądu na polskiej giełdzie, które w kontraktach rocznych wzrosły w styczniu nawet do ponad 261 zł, czyli były o 11 proc. wyższe, niż wynosiła średnia cena w grudniu 2020 r." - zauważa "Rz".

"Rz" zauważa, że Polacy już w tym roku płacą więcej za prąd. Rachunki gospodarstw domowych wzrosły od około 9 do ponad 10 proc., czyli średnio o około 8 zł miesięcznie. Największy wpływ na to miało wprowadzenie tzw. opłaty mocowej, która stanowi wsparcie przede wszystkim dla tracących rentowność elektrowni węglowych.

Zaznacza też, że eksperci nie mają wątpliwości, że koszty emisji CO2 będą dalej rosły z uwagi na zaostrzającą się unijną politykę klimatyczną, jednak paradoksalnie w dłuższym terminie nie musi to oznaczać, że ceny prądu w Polsce będą rosły stale. "Docelowo może to wpłynąć na obniżenie cen prądu, bo daje impuls do zmniejszania coraz droższej produkcji z węgla, a w to miejsce do zwiększania importu tańszej energii z zagranicy i budowania instalacji OZE, np. morskich farm wiatrowych" – przekonuje w rozmowie z gazetą Puchalski.