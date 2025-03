Emerytura dla rolnika w górę. Tyle wynosi dla osób z 25‑letnim stażem

Dodatkowo, od marca wzrasta wysokość najniższej emerytury pracowniczej do 1878,91 zł brutto. Wszystkie emerytury i renty rolnicze nie mogą być niższe od tej kwoty, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach. Decyzje o podwyższeniu świadczeń zostaną wysłane do emerytów i rencistów w kwietniu 2025 r.

Redakcja WP Finanse przyjrzała się zmianom emerytur w kontekście tegorocznej waloryzacji. Po marcowej podwyżce minimalna emerytura wzrosła z 1780,96 zł brutto do poziomu 1878,91 zł, co oznacza, że "na rękę" emeryt otrzyma 1709,81 zł. To wzrost o 89,14 zł netto w porównaniu do dotychczasowej najniższej emerytury.