Przyjdź do sklepu… i zostań pracownikiem

Nowi pracownicy sklepów Lidl na początku swojej kariery mogą liczyć na zarobki między 3750 a 4600 zł brutto. Po roku pracy firma gwarantuje jednak wzrost płacy od 3850 do 4800 zł brutto, a po dwóch latach już od 4100 do 5050 zł brutto. Na jeszcze wyższe zarobki mogą liczyć pracownicy magazynu. W przypadku np. komisjonera towaru, nowo rekrutowany otrzymuje pensję w wysokości od 4350 do 4750 zł brutto, po roku od 4550 do 5000 zł brutto, a po dwóch latach: od 4800 do 5250 zł brutto.