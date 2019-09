Tajemnicze dziurki w mrożonkach z Biedronki. Sieć odpowiada

Nasz czytelnik odkrył na opakowaniach mrożonek sprzedawanych w Biedronce tajemnicze małe dziurki. W związku z tym, że od sieci sklepów nie dowiedział się, z czym ma do czynienia, zgłosił się do nas z prośbą o interwencję. Mamy odpowiedź dyskontu.

Pan Krzysztof skontaktował się z nami za pośrednictwem platformy dziejesie.wp.pl. Poprosił o poruszenie sprawy, która nurtuje go od ponad roku. Chodzi o… dziurki w mrożonkach z Biedronki. Mężczyzna zauważył, że prawie wszystkie opakowania zarówno mrożonych owoców, jak i warzyw są poprzebijane i znajdują się w nich drobne dziurki umieszczane w równych odstępach. Nie wiedział, co to oznacza, a od sieci sklepów nie dostał odpowiedzi. - W imieniu swoim oraz innych konsumentów będę wdzięczny za zbadanie sprawy - napisał do nas pan Krzysztof.