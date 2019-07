Ptaka pocztą nie wyślesz. Spółka zawiesza usługę

Poczta Polska poinformowała, że od piątku nie będzie można wysyłać ptaków ani owadów za jej pośrednictwem. Wszystko przez zapowiadane przez synoptyków upały.

Choć dla niektórych może to być niespodzianka, to Poczta PolskaPolska ma w ofercie przesyłki zawierające żywe stworzenia. Chodzi jednak tylko o niektóre gatunki. Są to ptaki domowe i ozdobne oraz pszczoły.