Rafael Nadal na zakupach w Polsce. Tenisista kupił jacht wart miliony

Wyjaśniła się przyczyna czerwcowej wizyty Rafaela Nadala w Gdańsku. Jak się okazało, jeden z najwybitniejszych tenisistów świata przyjechał do Polski kupić luksusowy jacht.

"Do zakupu najnowszego modelu jachtu motorowego zainspirował go zarówno wakacyjny czarter na jednej z jednostek gdańskiej stoczni, jak i wielokrotne wizyty na pokładzie katamaranów Sunreef Yachts" - podaje firma w komunikacie. - Pochodzę z wyspy i kocham być blisko wody. Za każdym razem, kiedy wracam do domu na Majorce, staram się znaleźć chwilę i spędzić czas na jachcie. Cieszy mnie, że dołączam na pokład rodziny Sunreef Yachts. Pragnę podziękować Francisowi Lappowi za to, że sprawił, że to wszystko się dzieje - stwierdził sam Rafael Nadal tuż po zakupie.