Raport: czeczeńska mafia coraz większym zagrożeniem w Niemczech

Obok klanów arabskich coraz większym problemem staje się w Niemczech czeczeńska mafia - wynika z raportu Federalnego Urzędu Kryminalnego.

Czeczeńscy przestępcy zaczynają panować we wszystkich rodzajach zorganizowanej przestępczości w Niemczech - poinformował magazyn „Der Spiegel”, powołując się na 44-stronicowy raport Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA). Z raportu wynika, że wykazują oni „ponadprzeciętną skłonność do eskalacji oraz gotowość do przemocy”.