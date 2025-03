Rozmowa rekrutacyjna. To przy tym pytaniu Polacy kłamią najczęściej

Wyniki badań przeprowadzonych przez Pracuj.pl wskazują, że niemal połowa Polaków odczuwa stres związany z procesem rekrutacyjnym. Najtrudniejszym etapem jest rozmowa kwalifikacyjna, co potwierdza 1/3 respondentów. W takich sytuacjach łatwo o półprawdy i niedopowiedzenia, co potwierdza 24 proc. badanych, którzy przyznali się do kłamstw podczas rozmów rekrutacyjnych.