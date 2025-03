Zarobki na kasie w Polsce. Tyle płaci Biedronka i Lidl

Co drugi kasjer w Polsce otrzymuje pensję w przedziale od 4810 do 6330 zł brutto. 25 proc. najniżej opłacanych kasjerów zarabia poniżej 4810 zł brutto, natomiast najlepiej opłacana grupa może liczyć na pensję powyżej 6330 zł brutto.

Przypomnijmy, od 1 stycznia 2025 r. płaca minimalna wzrosła z 4 300 zł brutto do 4666 zł brutto. Wraz z najniższą krajową w górę poszła też minimalna stawka godzinowa. Od stycznia wynosi ona 30,20 zł za godzinę.

Kto nad Wisłą należy do klasy średniej? Oto ile musisz zarabiać

Z danych dotyczących wynagrodzeń w sieci Lewiatan wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie na stanowisku kasjer/sprzedawca wynosi 4300 zł brutto, co przekłada się na stawkę godzinową 26,88 zł.

Na początku tego roku związkowcy z NSZZ "Solidarność" Stokrotka opublikowali w sieci petycję, w której domagali się m.in. dostosowania wynagrodzeń do wysiłku wkładanego w pracę. "Czy to sprawiedliwe, że pracownik z wieloletnim doświadczeniem zarabia tyle co osoba na umowie próbnej? – zastanawiali się.