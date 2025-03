Noc w hotelu z "Białego Lotosu". Wysokie ceny wakacji w luksusach

Serial "Biały Lotos" przyciągnął uwagę turystów do miejsc, w których kręcono poszczególne odcinki. Interia.pl donosi, że po premierze dwóch pierwszych odcinków trzeciego sezonu liczba rezerwacji w Tajlandii wzrosła o 53 proc. i 180 proc. Dużą popularnością cieszą się wyspy Phuket oraz Koh Samui, gdzie toczy się fabuła serialu.

Anantara Bophut Koh Samui Resort to jeden z trzech hoteli z planu filmowego. To obiekt pięciogwiazdkowy, który oferuje noclegi w cenie od 690 zł. W marcu goście mogą liczyć 10 proc. zniżkę.

Dla turystów, którym zależy na oszczędnościach, najlepszymi terminami będą od kwietnia do czerwca, a następnie od września do grudnia. To właśnie wtedy ceny za dobę są niższe.