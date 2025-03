Ta grupa kierowców ma czas do 31 marca. Inaczej przywileje przepadną

Jednym ze świadczeń, do którego można stracić dostęp po 31 marca, jest świadczenie pielęgnacyjne. Jak informowaliśmy w WP Finanse, od 1 stycznia 2025 r. jego wysokość wzrosła do 3287 zł miesięcznie, co stanowi 10-procentowy wzrost w porównaniu do roku poprzedniego.