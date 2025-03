Parkują i "zapominają" o autach. Rekordzista zalega prawie 40 tys. zł

Jak podaje portal trojmiasto.pl, pierwsza grupa to kierowcy , którzy porzucają auta na płatnych parkingach w strefach parkowania i zapominają o nich na wiele miesięcy, a nawet lat. Druga to właściciele samochodów, którzy regularnie parkują w strefach płatnego parkowania bez uiszczania opłat, ignorując kolejne upomnienia wystawiane przez kontrolerów.

Jak donosi portal, "pojedynczy" rekordzista w Gdyni w 2024 r. zebrał 253 wezwania do zapłaty na łączną sumę niemal 38 tys. zł. Warto podkreślić, że wartość jednego wezwania wynosi 150 zł.

Inny przypadek dotyczy właściciela floty 64 samochodów , na którego od stycznia 2024 do lutego 2025 r. wystawiono ponad 1,8 tys. opłat dodatkowych, łącznie na kwotę przekraczającą 270 tys. zł.

W Sopocie także nie brakuje kierowców, którzy lekceważą przepisy. Najwięcej wezwań do zapłaty wystawiono w 2024 r. m.in. przy ul. Winieckiego – 31 mandatów na łączną kwotę 8680 zł oraz przy ul. Haffnera – 26 mandatów na 7280 zł.

Każde wezwanie do zapłaty to początek postępowania windykacyjnego. Dane dłużników są pozyskiwane z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, a sprawy trafiają do egzekucji – czytamy na portalu.