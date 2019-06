Raport. ZBP: pierwsze konto bankowe jeszcze przed „osiemnastką”

Blisko połowa (46 proc.) młodych Polaków ma założone pierwsze konto bankowe jeszcze przed osiągnięciem pełnoletności – tak wskazują najnowsze badania przeprowadzone wśród bankowców przez Związek Banków Polskich (ZBP).

Jednocześnie, jak wynika z analiz pracowni badawczej Kantar TNS, pierwsza aktywność bankowa jest podejmowana przez tzw. Pokolenie Z (czyli osoby urodzone po 1995 r.) o wiele wcześniej niż miało to miejsce jeszcze dekadę temu. Dziś, aż 80 proc. najstarszych nastolatków posiada już konto osobiste, podczas gdy w 2009 r. było ich jedynie 40 proc.

Zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce, własne konto bankowe można posiadać od momentu ukończenia 13. roku życia. Wówczas, po osiągnięciu przez dziecko ograniczonej zdolności do czynności prawnych, czyli również zarządzania swoimi pieniędzmi, rodzic może mu otworzyć rachunek bankowy.

Z najnowszych badań ZBP wynika, że brak opłat za prowadzenie rachunku oraz za wydanie i korzystanie z karty debetowej to kluczowe czynniki dla klienta zakładającego pierwsze konto dla swojego dziecka wskazywane odpowiednio przez 95 proc. i 73 proc. badanych. Co może martwić, mniej istotne są dedykowane programy oszczędnościowe (26 proc.) czy system wspierający edukację finansową dziecka (8 proc.).

Warto jednak zwrócić uwagę, że w ponad połowie przypadków (57 proc.) ważnym motywem przy wyborze oferty dla naszych podopiecznych pozostaje możliwość korzystania z aplikacji mobilnej. Wpisuje się to w dynamiczny rozwój bankowości mobilnej w Polsce i kolejne rekordy popularności.

Według danych ZBP z Raportu NetB@nk, na koniec 2018 r. ponad 8,7 mln Polaków aktywnie korzystało z bankowej aplikacji mobilnej, co de facto oznacza, że co drugi aktywny użytkownik bankowości elektronicznej, chętnie korzysta z usług bankowych przez swój smartfon lub tablet. Jednocześnie, prognozy bankowców przewidują, że jeszcze w tym roku liczba użytkowników bankowych aplikacji może przekroczyć nawet 12 milionów osób.

Mimo że, jak wynika z raportu „Polska jest Mobi 2018” od 2016 r. nie obserwujemy już tak dynamicznego wzrostu liczby smartfonów, jak w latach poprzednich (w 2017 r. posiadanie co najmniej jednego deklarowało 64 proc. Polaków), to zauważalnie rośnie intensywność wykorzystania kanału „mobile”. Duży udział w tym trendzie mają ludzie młodzi, którzy coraz częściej traktują aplikacje bankowe jako standardowe do pobrania obok najpopularniejszych aplikacji muzycznych czy społecznościowych.