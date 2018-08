Ratownicy zdecydują o formie protestu. Karetki mogą stanąć

W piątek zbierze się Ogólnopolski Komitet Protestacyjny. Związki zawodowe zrzeszające ratowników podejmą decyzję, jak będzie wyglądał zapowiadany protest.

Wszyscy ratownicy w pogotowiu i szpitalach mieli dostać po 400 zł podwyżki od lipca 2017. Od stycznia 2018 kolejne 400 zł – tłumaczyła ”Wyborcza”. Dla 16 tys. ratowników rząd przyznał dotację. Pieniądze trafiły do pogotowia, ale załogi pracujące już dla Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR) nie dostały nic. Resort zdrowia stwierdził, że szpitale same powinny znaleźć pieniądze, bo NFZ zwiększył im kontrakty.

To fakt, ale zaledwie o 4 proc., a pieniądze poszły na inne podwyżki, wynikające ze wchodzącej w życie ustawy o minimalnych wynagrodzeniach – tłumaczył dziennik. W końcu NFZ zapowiedziało, że wypłaci dodatkowe pieniądze, ale tylko za okres od lipca 2017 do grudnia 2018. W przyszłym roku wynagrodzenia wrócą do poprzednich stawek. Wyjątkiem mają być jedynie SOR-y.

To skolei powoduje, że płace załóg karetek są różne. Jedno co je łączy, to to, że ratownicy medyczni wciąż otrzymują wynagrodzenie nieadekwatnie niskie do wykonywanych obowiązków