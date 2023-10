Raty kredytów w dół, ale nie od razu. Spadek zależy od wielu czynników

"To, kiedy dokładnie spadnie rata kredytu, zależy od tego, czy oprocentowanie jest stałe czy zmienne, ale jeśli zmienne, to czy zależy od WIBOR-u trzymiesięcznego, czy sześciomiesięcznego. Stawka WIBOR 3m obniżyła się w większym stopniu niż wynikałoby to z dotychczasowych obniżek stóp NBP, bo o 1,18 pkt. proc. Rata spadnie więc mocniej niż wynika to ze zmiany wprowadzonych przez RPP. Dla przykładu w przypadku kredytu na 300 000 zł na 30 lat, udzielonego w kwietniu 2021 r. rata spadnie z 2 401 zł do 2 164 zł" – stwierdził Jarosław Sadowski.