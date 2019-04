Reklama Poczty Polskiej hitem w sieci. Stylistyka jak z początku transformacji

Powrót w czasie do początków kapitalizmu w III RP proponuje Poczta Polska. Państwowa spółka opublikowała reklamę, której stylistyka przypomina pierwsze siermiężne dzieła raczkującego rynku marketingu i reklamy w Polsce.

"Reklama jak sprzed 30 lat? Czyj wujek, siostrzeniec, córka to robiła bo że to ktoś zrobił na poważnie bez kasy na boku to chyba nikt normalny nie uwierzy. Kpina".

- Mmm... Piękna nasza poczta cała.

- Polska cała.

- No mówię!

- O, kukułka!

- Nie, pszczółka! Pani się częstuje (szelest opakowania).

- A co pani tam jeszcze ma?

- Rachuneczki, gry, zabawki i bajeczki.

- A to?

- Kryminał dla męża.

- Matko, za co?!

- Za pieniądze. Okazja była, na poczcie kupiłam.

- Na naszej? To ja polecę.