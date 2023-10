Rekordowy zakup złota w NBP. Imponująca liczba

Jak wynika z wyliczeń Dziennika Gazety Prawnej , od początku roku NBP zwiększył zapas złota o 2,3 miliona uncji. W przeliczeniu na krajową walutę złoto należące do banku centralnego, jeszcze w lipcu miało wartość 75,3 mld zł. Oznacza to wzrost wartości o 12 mld zł od lipca do września.