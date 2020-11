Remontowy szał w Polsce. Kurierzy nie nadążają

Od wiosny przekształcamy mieszkania w biura. Przy okazji remontujemy i poprawiamy to, co irytowało nas od dawna, ale jakoś nie było wcześniej chęci, by to zrobić. Potrzebę zmian widać w sklepach z wyposażeniem wnętrz.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

W marcu sklepy z wyposażeniem wnętrz były otwarte, więc z braku lepszych alternatyw, Polacy zaczęli je tłumnie odwiedzać (Pixabay)