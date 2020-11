Kiedy wysłać paczkę, by dotarła przed świętami? Znamy terminy

- do krajów europejskich – do 4 grudnia 2020 roku,

- do USA i innych krajów pozaeuropejskich – do 27 listopada 2020 roku.

- do krajów europejskich – do 4 grudnia 2020 roku,

- do USA i innych krajów pozaeuropejskich – do 27 listopada 2020 roku,

- do krajów europejskich – do 27 listopada 2020 roku,

- do USA i innych krajów pozaeuropejskich – do 20 listopada 2020 roku.

- Jednocześnie przypominamy, że w tym roku występują ograniczenia, co do krajów do których można nadawać przesyłki Pocztą Polską. Dokładamy wszelkich starań, by umożliwić klientom międzynarodową wymianę korespondencji. Przez cały czas analizujemy sytuację i pozostajemy w stałym kontakcie z zagranicznymi operatorami pocztowymi, by sukcesywnie uruchamiać wysyłanie przesyłek zagranicznych do kolejnych krajów – podkreślają przedstawiciele operatora.